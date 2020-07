U političky Moniky Beňovej pôjde o druhý pôrod po dlhých 30 rokoch. Toľko má totiž jej prvorodený syn Martin. Ten sa tak o pár mesiacov vo veku, keď by už aj on mohol mať dieťa, dočká sestričky Ley. Dá sa povedať, že to je akýsi nový trend byť mamou po 50-ke. V dieťatko napríklad stále dúfa i speváčka Sisa Sklovska, ktorá už má dávno po 50-ke.

„Celé to absolútne nechávam na čas. Žiadne tlačenie na pílu. Kebyže sa to stalo mne s manželom, bola by som nadšená, veď by to bolo moje prvé dieťa. Netreba všetko rozpočítavať na dni a sekundy. Treba to nechať na prírodu,“ prezradila nám nedávno Sklovska. Skrúcaného exmanželky Tlučkovej sa síce táto téma už netýka, no na mamičky v pokročilom veku má svoj názor.

Monika Beňová sa stane mamou v 52 rokoch. Zdroj: facebook/ Monika Beňová

„Asi by som to nerada komentovala. Je to ich rozhodnutie, ich život a určite o tom niekoľkokrát premýšľali. Nemyslím si, že to je nezodpovedné, nechcem to tak nazvať, určite to rozoberali z každej strany a rozhodli sa tak, ako sa rozhodli. Každá žena túži byť matkou a niektorej je to dopriate skôr a niektorej neskôr,“ povedala nám Tlučková, ktorej exmanžel Števo Skrúcaný sa v máji tohto roku stal štvornásobným otcom.

„Ja im môžem len pogratulovať,“ znela reakcia herečky na to, že jej bývalý manžel v 60-ke prebaľuje malú dcérku Ellu. Tú však herečka naživo zatiaľ nevidela. „Nie, nie, len na fotkách. Synovia ju však boli hneď pozrieť,“hovorí Zuzana.