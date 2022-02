Tlučková sa preslávila vo viacerých televíznych projektoch. Aktuálne si ju diváci najviac spájajú so Zuzou zo seriálu Susedia. Spolu s Petrom Marcinom tam vytvorila skvelú a vtipnú manželskú dvojicu. „To manželstvo je vykreslené asi tak, ako funguje väčšina manželstiev. Sú aj pekné dni, aj také tie horšie. No úžasné na fungujúcom manželstve je to, že sa na tom potom obaja vedia zasmiať, že si vedia navzájom odpustiť. Ja som teda odborník, už 15 rokov žijem sama,” prezradila s úsmevom Zuzka Tlučková, ktorá sa v roku 2006 rozviedla s manželom Štefanom Skrúcaným.

Zuzka Tlučková a Peter Marcin. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CX1OvhFNd2P/