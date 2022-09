Zuzana je šťastím bez seba. ,,Ahojte, tak som na svete. Dion Strausz. Výška 51 cm, váha 3950 g. Čas 16:19. A stále som hladný mimochodom. Veľa by som papkal, ale to ma naučila asi maminkav brušku," zverejnila čerstvá mamina aj miery svojho Dionka. Deň po pôrode sa prihovorila aj svojim fanúšikom: ,,Je to neskutočný pocit. Nikdy v živote som nič tak nádnerné nezažila a idem si to užívať plnými dúškami. Tak vás pozdravujem, sme v poriadku, bolesti rozchodím a... Mám najbližšie roky čo robiť."

Zuzana Plačková porodila synčeka Diona. Zdroj: instagram queen.plackova

Zuzana je z Diona úplne hotová. ,,Ja nechápem, prečo som nemala dieťa skôr. Ja som tak zamilovaná do neho, že to som v živote nečakala. Ja sa musím vkuse na neho pozerať," dodala.

