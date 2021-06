Reálny výsledok plastiky tváre kontroverzná Zuzana Plačková dlho skrývala, keďže na sociálnych sieťach stále používa filtre a aplikácie na fotky, no už aj z tých záberov bolo jasné, že má celkom inú tvár. Tú v spoločnosti predviedla iba nedávno, na slávnostnom odovzdávaní cien v rámci ankety Social Awards. Zuzana však mala na tvári nánosy mejkapu, no zmenu aj tak bolo vidieť.

Zuzana Plačková Zdroj: Instagram/@queen.plackova

„Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnali a spriechodnili prepážky, lebo ma to trápilo už veľmi dlho, no nikto mi to doteraz pri plastike nosa neurobil! Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach,” zverila sa ešte v októbri Plačková o svojej premene. Fanúšikovia však stále nevideli jej pravú tvár. Tú ukázala až teraz počas uplynulého víkendu, keď natočila pár videí, kde nemala ani štipku mejkapu a nepoužila podľa jej slov tentoraz ani žiadny skrášľovací filter.

„Zdravím vás úplne bez filtrov a bez mejkapu, nestihla som sa ešte namaľovať,” zahlásila Zuza v úvode videa a fanúšikovia ju konečne videli, ako vyzerá po prerábke za 33-tisíc eur.

