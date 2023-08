Zuzana Plačková vážila tesne pred pôrodom skoro 100 kíl. Neprajníci si to vtedy náramne užívali a odkazovali jej, že nie je šanca, aby sa dostala naspäť do formy. Zuza však všetkým hejterom poriadne vytrela zrak. Synčeka Diona porodila v septembri minulého roka a dnes vyzerá, akoby ani nikdy nerodila. No fanúšikom sa zdá, akoby bola každým dňom chudšia a chudšia. Postavu dievčatka umocňuje aj to, že si dala odstrániť obrovské silikóny. Nedávno si s rodinkou opäť užívala na dovolenke a predviedla postavičku v plavkách. Stehná už má doslova ako paličky.

Zuzana Plačková v klipe Reného. Zdroj: Youtube

