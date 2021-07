Nie všetci Slováci vedia, ako to presne bolo s kultovou pesničkou Čerešne, ktorú každý vníma cez Hanu Hegerovú, ale pôvodne to bolo inak. „Toto rieši celé Slovensko, o nič dramatické nejde. Bolo to úplne poctivé od geniálnej Hany Hegerovej. Hrali sme predstavenie Kto si je za dverami, počula pesničku a zapáčila sa jej. Išla za Milanom Lasicom ako autorom textu, opýtala sa ho, či si môže Čerešne zobrať do repertoáru a Milan jej povedal, že, samozrejme. Tak vzniklo to, že si ju zobrala do svojho repertoáru. Potom ju použili do filmu Pelíšky, a tak sa stala veľmi známou,” vysvetlila Kronerová v Teleráne, no potom spomenula aj príbehy, keď si ešte stále niektorí mysleli, že ju „ukradla”.

Zuzana Kronerová Zdroj: Júlia Šimáková

„Text Čerešní je tak geniálny, je to báseň. Nedávno som naspievala s Milanom Kňažkom ďalší text od Milana, ktorý nebol zhudobnený, no onedlho bude. Milan Lasica bol básnik, filozofický klaun, geniálny herec, vynikajúci režisér, glosátor diania, chodiaca encyklopédia a hlavne dobrý človek a majiteľ mnohých talentov,” dodala zlomeným hlasom.

