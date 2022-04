Zuzana Kronerová (70) pochádza zo slávnej hereckej rodiny. Dcéra Jozefa Kronera a Terézie Hurbanovej-Kronerovej chcela pôvodne študovať filológiu, no nakoniec absolvovala štúdium herectva. 17. apríla oslávila svoje životné jubileum!

Zuzana Kronerová sa narodila v Martine. Jej otcom bol významný herec Jozef Kroner a matkou herečka Terézie Hurbanová- Kronerová. V roku 1974 nastúpila do Divadla pre deti a mládež v Trnave a v roku 1979 prešla na Novú scénu do Bratislavy. Uplatnila sa v mnohých televíznych inscenáciach, v seriáloch, filmoch a svoj hlas prepožičala mnohým slávnym herečkám, no všetkým okamžite ako prvá napadne práve Whoopi Goldberg.

Zuzana Kronerová oslávila 70! Zdroj: Archív NMH

Dlhé roky je vydatá za Milana Hladkého, s ktorým má dve dcéry. Ich manželstvo nikdy nečelilo škandálom či problémom. Jej bratrancom je herec Ján Kroner. Je známa aj svojimi povestnými farebnými okuliarmi. V roku 2017 prekvapila fanúšikov, keď sa vo filme Bohdama Slámu Bába z ledu ukázala úplne nahá. Keď tento film vysielala RTVS, kľúčové zábery vystrihla. Pozrite, ako s ňou išiel čas...