Zuzana Fialová (46) je známa tým, že miluje taliansky ostrov Elba. A vybrala sa tam aj toto leto, no z dovolenky sa vrátila domov skôr, ako plánovala. Prečo?

Fialová každý rok nevynechá dovolenku v Taliansku a inak to nebolo ani teraz. Herečka sa vybrala na svoj obľúbený ostrov. „Bola som týždeň na Elbnebolo to príjemné, pretože som mala z toho stres. Chodila som na pláž iba ráno. Ostrov je plný Talianov, keďže ostali doma a to sa mi zdalo nie veľmi bezpečné. Zaplávať som si chodila ešte potom večer,“prezradila nám Fialová.

Zuzana Fialová Zdroj: INSTAGRAM

„Napokon som sa zbalila a išla domov skôr, pritom som bola ubytovaná na súkromí. Bolo to také zvláštne, pozerať sa na more a nemôcť si ho vychutnať,“dodala Zuzana, ktorá po návrate absolvovala testy na COVID-19.

