Veľký smútok a beznádej pociťovala presne pred dvomi rokmi Zuzana Fialová, ktorá vtedy prišla o milovaného otca. „Boli to ťažké mesiace. Boli sme s ním do posledných chvíľ. Držal nás za ruky, keď zaspal, obklopený svojimi láskami. Bol to skvelý chlap. Som na neho hrdá, navždy,“napísala zlomená herečka krátko po otcovej smrti na sociálnu sieť.

Fialovej otec bol prvým horolezcom z Československa, ktorý vystúpil na himalájsku osemtisícovku Nanga Parbat. Žiaľ, 13. júla 2018 podľahol zákernej chorobe. „Môj otec bol jeden z mála, myslím, že iba z dvoch ľudí na Slovensku, ktorý dostal medzinárodné ocenenie Fair play od francúzskej spoločnosti a ja si to veľmi vážim. Je to moje duševné a morálne dedičstvo po ňom,“zaspomínala Fialová na otca. Od jeho smrti uplynuli v júli už dva roky, ale herečka nňho nevie zabudnúť. „Myslím na neho každý deň,“ netají sa.

Uznávaný horolezec Ivan Fiala († 76) zomrel v júli 2018. Zdroj: archív

