Zuzana Čaputová sa v divadle odfotila s hercami: Miro Noga ju úplne zatienil vďaka TEJTO VECI!

Prezidentka Zuzana Čaputová sa po dlhej prestávke, keď herci nemohli vystupovať, vybrala do divadla. Po predstavení sa s umelcami aj stretla, no na fotke ju zatienil Miro Noga. Stačila mu na to jedna vec.