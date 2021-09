Zuzana Belohorcová (45) sa pred pár mesiacmi s rodinou presťahovala z Miami do Španielska. Najskôr žili v Marbelle, no potom sa usadili na ostrove Tenerife, kde zatiaľ bývajú v prenajatom byte v radovom dome.

V slnečnom Miami si rodinka užívala megaluxus. Z mrakodrapu, v ktorom bývali, mali výhľad na celý oceán. Ich aktuálne bývanie je však už o niečom inom. Po odchode z Ameriky sa na krátky čas usadili v španielskej Marbelle a následne zakotvili na ostrove Tenerife.

Zuzana Belohorcová ukázala svoje bývanie. Zdroj: Instagram

Kopcovitý ostrov je síce obklopený Atlantickým oceánom, no k tomu má Zuzana s rodinou dosť ďaleko. Pre svoju „instagramovú rodinu” totiž natočila video, v ktorom ukázala, ako to u nich vyzerá. „Poďte sa pozrieť, ako na Tenerife žijeme. V budúcnosti tu môžete žiť aj vy," láka fanúšikov Belohorcová, ktorá s manželom podniká v realitách. S rodinou momentálne žije v trojpodlažnom byte v radovej zástavbe uprostred ostrova. Na najvyššom poschodí majú spálňu s kúpeľňou a terasou s výhľadom na mesto. Oceán je však vidieť iba z diaľky.

Byt vyzerá veľký, ale evidentne sa tam rodinka úplne nezmestí, pretože všade je strašne veľa vecí a chodby sú plné kufrov a krabíc. A cena nie je práve nízka, mesačne ich to stojí takmer 3 500 eur. "Za také peniaze mesačne by som si asi predstavovala trochu iné bývanie... Chápem, že to je Tenerife, ale aj tak, "napísala jej fanúšička.

