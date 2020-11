Zuzana si spočiatku život za veľkou mlákou pochvaľovala, no postupne, keď sa začali objavovať rôzne problémy, sa s manželom rozhodli, že je čas dvihnúť kotvy a definitívne slnečné Miami opustiť. Na nový život si vybrali Španielsko. „Určitým spôsobom mi chýba aj Miami, je svojím spôsobom špecifické. Keď si ho obľúbite, v srdci ho budete mať stále,“ povedala nám Belohorcová, ktorá do Marbelly najskôr priletela len s deťmi. No pred pár týždňami už za nimi konečne prišiel aj jej manžel Vlasta Hájek.

Zuzana Belohorcová so synom a dcérkou Zdroj: instagram

Aké majú pracovné plány? „Zatiaľ sa s manželom rozhliadame. Situácia tu, pre pandémiu, tiež nie je dobrá. Mali sme v pláne, že by sme si tu otvorili nejakú malinkú reštauráciu na pláži. No teraz je obdobie, že nič nefunguje, ale veľa priestorov je na predaj. Nevieme presne, ako dlho bude táto covidová situácia trvať. No myslím, že je dobrý čas investovať peniažky. Vždy sme mali sen rozbehnúť niečo na pláži. V Amerike tieto možnosti neboli. Pláže sú široké, dlhé a bez reštauračných zariadení. Uvidíme. Príjem máme a to je dôležité,“pokračovala blondínka, ktorá má však okrem podniku na pláži aj oveľa odvážnejšiu predstavu podnikania.

„Nechceme sedieť doma, s manželom si vždy niečo nájdeme, sme činní. Človek potrebuje niečo, aby sa realizoval. Manžel má v pláne otvoriť niečo ako ,řízkareň‘, kde by som ja robila rezne. On má také plány, ktoré sa nám nepodarili spraviť, čo sa týka reštauračného biznisu, v Amerike to bolo pre nás trochu riskantné. Nechceme začať nejaký biznis a potom ho zatvoriť. Uvidíme, monitorujeme si všetko,“ zverila sa nám Belohorcová. Rodinka však z Ameriky neodišla iba pre slabé podnikateľské možnosti.

Zuzka s manželom Vlastom. Zdroj: INSTAGRAM

„Celý svet sa zastavil. Celý svet je niečím manipulovaný. Jeden z dôvodov, prečo sme sa presťahovali, bola aj bezpečnosť v školách. Pretože ďalšia vec, ktorá mi v Amerike prekáža, je, že každý má v aute alebo v ruke pištoľ. A vždy sme si povedali, že sa nikdy nechceme dožiť toho, že niekto vtrhne k Salminke alebo k Nevkovi do školy a vystrieľa tam polovicu ľudí, tam je to úplne bežné. Aj keď na South Beach sme takúto skúsenosť nemali a ani nič sa tam také neudialo. No nikdy nehovor nikdy, takže toho som sa tiež veľmi bála,“dodala.

