Na španielskom ostrove býva Zuzana s rodinou už viac ako rok. Život v Európe sa im páči a určite spokojní sú aj jej rodičia. Predsa len to k dcére majú bližšie ako na Miami, kde predtým žili vyše desať rokov.

Aktuálne sú obaja opäť u dcéry v Španielsku a poriadne si to tam užívajú. „Relax, Tenerife, užite si to aj vy,” napísal pán Ľubo k fotke, kde sa vo vírivke kúpe so svojom sympatickou manželkou Vierkou. A ako to už býva zvykom, dobrý drink k tomu nemôže chýbať.

Prečítajte si tiež: