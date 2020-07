To, ako vyzeralo dramatické ráno, prehovorila ich rodinná priateľka speváčka Maja Velšičová. ,,Včera (štvrtok, pozn.red.) som volala s Ottom, nedokázal hovoriť. Bol na dne. Snažila som sa ho utešiť, povedala som mu Otto, už to nezmeníš, to je už dané! Jej hlas navždy odišiel. Mne však Otto povedal, že malo ísť o nezhubný nádor, to už išlo ruka v ruke s tou cievou. Otto ju našiel ráno, keď sa zobudil. Ležala vedľa neho, nedýchala, tak jej začal dávať rýchlo umelé dýchanie, snažil sa ju oživiť, kým príde záchranka, no už sa jej nedalo pomôcť. Otto sa úplne zrútil," povedala nám s plačom Velšicová.

Otto Weiter s prišiel o manželku Andreu. Zdroj: Facebook

,,Ja už som jej pri poslednom našom rozhovore pred kamerami povedala, že máš studené ruky, a to môže znamenať veľký problém. Zrejme to podcenila, lebo nič ju nebolelo. Ja som hneď po jej náhlej smrti volala doktorovi Fischerovi, že čo sa stalo a on mi povedal, že to mohla byť cieva, čo mala na mozgu a tá zrejme praskla. Je to veľká tragédia! Predčasne vyhasol úžasný mladý život. Otto je úplne na dne, tak som mu povedala, že by bolo dobré, keby za ním príde nejaký psychológ a podrží ho teraz, lebo on to sám neunesie. Má slabé srdce a ešte takýto šok...," dodala Maja.

