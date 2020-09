Táňa Pauhofová prijala pozvanie do Telerána, v ktorom porozprávala, ako túto celú situáciu, ktorá je pre každého veľmi nepríjemná, z pohľadu umelca zvláda. ,,Sme zvyknutí, že divák je spoluautor predstavenia, minimálne atmosféry daného večera, a keď cez rúška nevidíme, ako sa tvári, je to veľmi zneisťujúce. Ale už si začíname postupne všímať detaily, oči prezradia veľa, uvidíme, ako to bude tento víkend, keď nás v SND čaká premiéra Kuba... Na to sa veľmi tešíme a skúšajú sa aj ďalšie nové predstavenia,“ priznala Táňa, ktorá má k Slovákom obrovskú prosbu.

Táňa Pauhofová vyslovila obrovskú prosbu. Zdroj: TV Markíza



,,My naozaj makáme vo veľkom a akoby už iba čakáme a tešíme sa na divákov, ktorí prídu. Hlavne nech prídu... A nielen do Národného, ale všeobecne do divadiel alebo na kultúrne podujatia, pretože divákov potrebujeme takisto, ako diváci potrebujú umenie, pretože umenie je každodenná súčasť ich životov a ľudia si to častokrát neuvedomujú. A teraz, keď môžu vedome prísť podporiť umenie a kultúru v období, ktoré naozaj nie je jednoduché pre veľa ľudí, tak by bolo skvelé, keby sa tak stalo,“ dodala.