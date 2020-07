V legendárnej súťaži spevákov skončil pred 2 rokmi na šiestom mieste. Je tak historicky najúspešnejším Čechom v Eurovízii. Ak by sme sa na to pozreli aj z pohľadu našej krajiny, tak aj z celého Česko-Slovenska. Nikomu sa nepodarilo umiestniť na lepšom mieste. A zatiaľ čo u našich západných susedov žne jeden úspech za druhým, svoju cestičku medzi našincov si postupne začína budovať. Kto je vlastne Mikolas Josef (24)?

Mladý spevák, ktorý na prvý pohľad upúta svojím výzorom, navštívil Bratislavu len druhýkrát. Mal tu pracovné povinnosti, keďže práve náš trh je ten, ktorý sa po Česku rozhodol dobyť. A to má na Instagrame viac ako štvrť milióna sledovateľov a jeho videá na YouTube majú desiatky miliónov videní. V jednom z jeho najnovších videoklipov Acapella sa dokonca mihla aj Slovenka Mária Zelinová. Napriek tomu, že práve sociálne siete sú dnes pre interpretov veľmi dôležité, on im dal na nejaký čas stopku. Venuje sa nahrávaniu nového cédečka a potom to odpáli naplno. Plány mu trošku skrížila koronakríza, no podľa jeho slov mal aspoň čas na to, aby tvoril.

Mikolas Josef (24) žne úspech za úspechom. Zdroj: Instagram Mikolas Josef

,,Mal som čas zastaviť sa, zamyslieť nad svojou hudbou a nad sebou. Uvedomil som si, koľko sa toho stalo a koľko vecí som nebol schopný spracovať sám v sebe, hovorí sa tomu, že telo dobieha dušu. Uvedomil som si tiež, ktorých ľudí už okolo seba nechcem mať a ktorých, naopak, chcem. Mal som veľa nápadov, trávil som dni zatvorený v štúdiu, odsunul som sa zo sociálnych sietí. Prišiel som aj na to, že by som sa mal zásadne odlíšiť od svetových umelcov, dávať viac najavo, odkiaľ som. Je to vlastne moja najväčšia sila, našu kultúru sa preto snažím nejako dostať do hudby,” povedal Mikolas.



Ten sa dokonca rozhodol dať zbohom aj veľkým vydavateľstvám a založil si doslova rodinný podnik. Svoju hudbu tak vydáva pod vlastnou značkou, zamestnal mamu aj otca a celý biznis si tak riadia v kruhu rodiny. To mu podľa jeho vlastných slov dáva väčší zmysel, ale najmä slobodu. Iba 24-ročný spevák vás pritom pri rozhovore odzbrojí svojou bezprostrednosťou, ale najmä tým, že to má v hlave upratané. Momentálne je zamilovaný až po uši do krásnej modelky Diany, ktorá vyštudovala fotografiu. Je s ňou šťastný a navyše pripravený nakopnúť svoju už teraz úspešnú kariéru správnym smerom. A aj keď ho Slovensko ešte nepozná tak dobre, to sa zrejme v najbližších mesiacoch zmení. Pri pohľade na hnedovlasého výrazného speváka je jasné, že má všetky predpoklady zabodovať aj v našich končinách. Či sa mu to podarí, ukáže najbližší čas.

