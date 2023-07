Je to už viac ako mesiac, čo nás opustil talentovaný herec a spevák Dano Heriban († 43). Jeho rodná Trnava zorganizovala spomienkový koncert, kde popri hudobných vystúpeniach prehovorili o Danovi jeho najbližší.

„Hold Trnavčanovi Danovi Heribanovi“ pripravilo mesto spolu s Trnavským samosprávnym krajom. No a práve jeho predseda Jozef Viskupič nám prezradil, kde Dano Heriban nabral prvé pracovné skúsenosti.

„Mám pocit, že som bol Danov prvý zamestnávateľ. My sme mali v Trnave taký klub, Archa, a Dano bol jeho integrálnou súčasťou. Tam brigádoval, pracoval v bare,“ načrtol spomienku a pokračoval: „Zároveň v 90. rokoch fungovala súťaž v divadelných improvizáciách, volalo sa to Improliga, a to sa dialo u nás v Arche. Zväčša Dano dokázal tou svojou invenciou a schopnosťou improvizovať súťaže aj vyhrávať. Môžem povedať, že toto sú jedny z najkrajších spomienok z mojich mladistvých rokov a de facto z jeho ešte detských.“ Dodal, že na Dana si budú všetci Trnavčania spomínať ako na unikátny a mohutný zjav, ako na „človeka hromadného výskytu“.

Organizátori podujatia spomínali aj na to, že zosnulý Heriban na tomto mieste vystupoval ešte 30. apríla tohto roka. Zdroj: EMIL VAŠKO

