Katarína Paveleková trpela vážnymi zdravotnými problémami. Herečke diagnostikovali myalgickú encefalomyelitídu, známu aj ako chronický únavový syndróm. Lekári však mali podozrenie aj na amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS), čo je zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré poškodzuje motorické neuróny, ktoré ovládajú dobrovoľný pohyb svalov.

Katarína si zhoršený zdravotný stav spájala aj s vakcínou proti ochoreniu COVID-19. „Posilňujúca vakcína, ktorú som dostala pred vyše rokom, totálne zničila moje zdravie, moje telo a môj život. Choroba ma ochromila, znemožnila mi pracovať alebo viesť spoločenský život a nie som už vôbec schopná si užívať život. Dýchanie sa pre mňa stalo ťažším a ťažším a bolestivým, a funkcia mojich pľúc sa zhoršovala,“ šokovala 1. júna v príspevku na Instagrame a už vtedy sa zdôverila, že sa chystá dobrovoľne ukončiť svoj život vo Švajčiarsku, kde je legálna asistovaná samovražda. „Nie je inej cesty, ako ukončiť moje utrpenie, než cez rozhodnutie, ktoré som spravila,“ napísala a poďakovala priateľom a blízkym za podporu v uplynulom roku. Záhadou je, čo sa v priebehu pár týždňov udialo. Vynára sa však otázka, či je možné v takom krátkom čase zariadiť si asistovanú samovraždu alebo to vyžaduje dlhší proces vybavovania.

Katarína Paveleková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CV9by80lyy7/

„Rozlíšiť, čo je chronický únavový syndróm a čo je začínajúca depresia, je otázka na psychiatra, práve toto sú tie hraničné veci, keď neviete, že ten človek netrpí iba depresiou. Nemyslím si, že aj v tomto prípade to prebehlo takto rýchlo, predpokladám, že o tom už dlhšie rozmýšľala a všetky veci mala dopredu pripravené, lebo väčšinou to tak nefunguje, že sa rozhodnete a hneď podstúpite asistovanú samovraždu . Keď to bolo vo Švajčiarsku, treba preložiť papiere a hlavne aj na klinike si musia byť istí, že postupujú podľa stanovených pravidiel, čiže podľa mňa musela byť niekde inštruovaná o priebehu a o tom, aké potvrdenia potrebuje,” prezradil nám lekár a odborník na paliatívnu medicínu Peter Stachura. Paveleková zrejme už vopred pri svojom závažnom ochorení akoby rátala s tým, že sa jej stav zrazu zhorší, a tak si spomínaný úkon pravdepodobne vopred dohodla. A keď už naozaj veľmi trpela bolesťami, vycestovala na kliniku do Švajčiarska.

Katarína Paveleková (†41) chodila na rôzne hollywoodske párty. Zdroj: Instagram Katarína Paveleková

Zaujímavosťou je, že v apríli tohto roku herečka a modelka zverejnila niekoľko záberov z egyptskej Hurghady. Po návrate z dovolenky bola na párty, odkiaľ zrejme pochádza jeden z jej posledných záberov. Išlo o oslavu jej dobrej kamarátky - slovenskej herečky a bývalej modelky Lucie Oškerovej (32), žijúcej tiež v Amerike, ktorá čaká dieťa s hercom Michaelom Anthonym Hallom (55). Išlo o „baby shower" párty, kde bol dokonca aj americký herec Robert Downey Jr. Katarína, ktorá v Amerike navštevovala rôzne celebritné párty a poznala viaceré hviezdy, na nej sršala dobrou náladou a vraj sa už nevedela dočkať dieťatka svojej kamarátky.

Herečka si zahrala vo viacerých filmoch menšie roly, napríklad po boku Iana Zieringa a Tary Reid vo filme Žraločie tornádo, ukázala sa aj v trhákoch Vtedy v Hollywoode či Babylon, alebo Fool's Paradise.



Lekár a odborník na paliatívnu medicínu Peter Stachura:

Lekár a odborník na paliatívnu medicínu Peter Stachura. Zdroj: Facebook

Ako funguje asistovaná samovražda



„Čo sa týka aktívnej eutanázie, ktorá sa vykonáva v Holandsku alebo Belgicku, je na to presný postup ako to prebieha. Musíte mať psychologické vyšetrenie, lekár vám musí vystaviť potvrdenie o ochorení a neznesiteľnom utrpení, musíte byť presvedčení o tom, že vaše rozhodnutie je nemenné, psychiater musí potvrdiť, že nie ste v ťažkej depresii. Až po splnení týchto podmienok sa so špecializovaným lekárom dohodnete na ďalšom postupe. V krajinách kde je povolená asistovaná samovražda, ako napríklad vo Švajčiarsku, si aplikujete smrteľnú dávku sami. Lekár celý tento proces aktívne nekontroluje. Môžu nastať aj komplikácie, napríklad, že si nepichnete celú dávku. Vo Švajčiarsku dokonca vznikli rôzne spoločnosti, kde si platíte členské a v prípade rozhodnutia podstúpiť asistovanú samovraždu, vás celým procesom doprevádzajú.” Lekár však pripomína, že existuje aj iná cesta ako eutanázia – paliatívna starostlivosť, ktorá sa na Slovensku žiaľ iba rozbieha, je odpoveďou na neznesiteľné utrpenie človeka.



"Paliatívna starostlivosť, ktorá sa na Slovensku žiaľ iba rozbieha, je odpoveďou na neznesiteľné utrpenie človeka. Dokáže vo veľkej miere kontrolovať symptómy ako bolesť alebo strach a pre prípad neznesiteľného utrpenia na konci života je možná aj paliatívna sedácia, teda navodenie stavu podobnému hlbokému spánku. Som presvedčený o tom, že toto je cesta, ktorou by sme mali ísť a odmietam akékoľvek formy eutanázie. Ľudský život je najväčšia hodnota a je našou spoločnou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sa aj ťažko skúšaní ľudia necítili byť na obtiaž, opustení, bez potrebnej paliatívnej starostlivosti. A aby nemuseli uvažovať o predčasnom ukončení života."

Čo je chronický únavový syndróm

Chronický únavový syndróm je porucha, pri ktorej sa postihnutý cíti bez zjavnej príčiny stále vyčerpaný, sťažuje sa na bolesti hlavy, kĺbov i krku. Príčina syndrómu nie je jasná, za najpravdepodobnejšiu sa v súčasnosti považuje oslabenie imunitného systému vplyvom zhoršeného životného prostredia.



Prečítajte si tiež: