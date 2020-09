Monike Beňovej ostáva do pôrodu už len cca 6 týždňov. Vtedy privedie na svet dcérku Leu a zaradí sa tak medzi ženy rodiace vo vyššom veku. Jednou takou bola v máji aj Erika Judínyová, ktorá porodila vytúženú dcérku Elu v 49 rokoch. Po 50-ke má aj Zora Czoborová, ktorá zatiaľ tiež nemala šťastie mať dieťatko. „Myslím si, že to je úžasné. Dieťatko je požehnanie. Verím tomu, že obidve, Erika Judínyová aj Monika Beňová, veľmi túžili po dieťatku, obe deti boli plánované, je to úžasné. Keď si to vedia zariadiť a že sa budú bábätku naplno venovať, tak to nie je problém,“ prezradila nám ešte v júli Czoborová, keď sme ju oslovili s tým, či by si vedela predstaviť mať v jej veku dieťa.

Zora Czoborová s manželom Petrom. Zdroj: Instagram

Prešli tri mesiace a fitneska si vystrelila sama zo seba a zahrala sa na tehotnú. „A je to tu! Babyboom na Slovensku pokračuje,“ šokovala Zora na svojom Instagrame, ktorá tento text napísala k fotografii, na ktorej má výrazne vypuklé bruško. V zápätí však vysvetlila, že pod srdcom dieťa nenosí, len sa poriadne najedla. „Nie, nie, to bolo iba zo srandy. No zároveň zo srdiečka gratulujem Alexandre Orviskej a Soni Skoncovej (obidve sú v radostnom očakávaní, pozn. red.),“vysvetlila situáciu Zora a pokračovala. „Ja tam mám len výsledok mojej pažravosti: dve hubové polievky a rezeň so zemiakovým šalátom a ešte sa pridá aj tento mňam cheesecake,“dodala fitneska.

