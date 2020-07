Fitneske Zore Czoborovej sa turistiky s Jánom Tribulom zrejme poriadne zapáčili, pretože s ním absolvovala ďalšiu. A všetkým ukázala, čo si nabalila do batohu. Pri niektorých veciach všetkých rozosmiala!

V Teleráne sa objavila reportáž s Jánom Tribulom o novej mobilnej aplikácii, ktorá v prípade nešťastia v horách okamžite privolá záchranárov. A pri tejto príležitosti sa v živom prenose objavila aj Zora Czoborová, ktorá sa skoro ráno chystala s Tribulom zo Starého Smokovca na ďalšiu túru. ,,My sme sa s náčelníkmi horskej služby bavili o tom, ako má vyzerať excelentne zbalený turistický batoh, Zori prezraď mi, aké si mala ráno?" opýtal sa jej Tribula.

Zora si do batoha zbalila skutočne zaujímavé veci. Zdroj: tv markíza

,,Ráno som mala perfektné, vôbec som nebola v strese, akourát som si zuby umyla krémom na opaľovanie, takže som úplne v pohode Janíčko, psychicky pripravená," vtipne poznamenala Zora. ,,A teraz ma zaujíma, čo všetko máš v batohu," pokračoval zvedavý Tribula. ,,Táto mini kabeločka... Pre mňa je základ mať veľa vodu, ale potom mám náhradnú batériu na telefón, hygienické potreby, zapaľovač, hygienické mydielko. Janko sa smial, lebo zobrala som si aj špecialitku. Mám so sebou takýto otvarak na víno, ale používam to aj ako zbraň alebo škrabku. Potom mám pero, keby bolo treba podpísať zmluvu, ale ako každá žena musím mať krém na ruky a kefu na vlasy,"ukazovala fitneska, čo všetko si zbalila a do toho jej skočil prekvapený Tribula: ,,Na túre? Hrebeň?" smial sa. ,,Ďalej mám viacvrstvové oblečenie a samozrejme šminky nesmú chýbať na tie selfíčka," dodala vtipne Zora.