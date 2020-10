Skalní fanúšikovia slávneho Limonádového Joea sa v sobotu dozvedeli žalostnú správu. Český herec Karel Fiala (†95) zomrel. A to jeden deň po tom, ako médiá informovali, že do umeleckého neba v piatok odišiel aj skvelý Martin Havelka († 62).

Ani jedného z umelcov netreba fanúšikom kinematografie predstavovať. Karel Fiala bol až do svojej smrti známy hlavne ako slávny a nezabudnuteľný Limonádový Joe. „Limonádník“ bol trikrát ženatý. Poslednú manželku Věru, ktorá bola o 16 rokov mladšia, spoznal na javisku karlínskeho divadla. Spoločne vychovali dvoch synov. Zaujímavosťou však je, že svoju životnú rolu získal Fiala doslova na poslednú chvíľu. Limonádového Joea mal pôvodne hrať Jiří Kodet.

Karel Fiala ako Limonádový Joe. Zdroj: archív

Herec bol veľmi aktívny aj vo svojom vysokom veku, ešte po 85-ke hrával tenis a užíval si veľké rodinné stretnutia. No keď nastali zdravotné problémy a rodina sa už o Fialu nedokázala postarať, umiestnila ho do liečebne pre dlhodobo chorých. On tam však dosť trpel. „Lepšie to už nebude. Je načase prestať žiť. Deväťdesiatpäť a dosť,“povedal českému Blesku ešte 3. augusta v deň 95. narodenín. Aj tie ,,oslávil“ v liečebni. Na chalupe chcel aj zomrieť, to sa mu žiaľ, nesplnilo. Zomrel v liečebni.

Herec Martin Havelka zomrel. Zdroj: archív

Iba deň predtým, 3. októbra, zomrel aj herec Martin Havelka. „Iróniou osudu je, že sa s Martinom Havelkom lúčime v dňoch, kedy na hudobnej scéne hráme úspešný muzikál Mamma Mia!, v ktorom mu patrila rola Sama, férového muža, ktorý sa dokáže vysporiadať so všetkým, čo ho v živote stretne. Presne taký, bol aj on,“napísali jeho kolegovia z divadla na smútočnom oznámení. Havelka mal bojovať s rakovinou pažeráka už viac ako dva roky. A aj keď liečba bola dlhá a náročná, všetci verili, že nad zákernou chorobou napokon zvíťazí. Fanúšikovia ho poznajú aj z filmu Učiteľka, kde stvárnil bývalého boxera. Česť ich pamiatke!