Spectorová sa narodila v roku 1943 na newyorskom Manhattane ako Veronica Yvette Bennettová. Po otcovi má africko-čerokézsky pôvod. Preslávila sa v prvej polovici 60. rokov ako členka skupiny The Ronettes, v ktorej spievala aj jej staršia sestra Estelle Bennettová (zomrela v roku 2009) a sesternica Nedra Talleyová.

Skupina vydala iba jediný štúdiový album "Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica" (1964), ktorý obsahuje hity ako "Be My Baby", "Baby I Love You" či "Walking in the Rain". Vo svojej tvorbe uplatňovala hudobné žánre rhythm & blues, pop, soul a doo-wop.

Speváčka sa v roku 1968 vydala za hudobného producenta Phila Spectora, ktorý sa stal priekopníkom nahrávacej techniky známej ako "zvuková stena". Manželmi boli šesť rokov a spolu si adoptovali tri deti. Spector zomrel vlani vo väzení, kde si odpykával 19-ročný trest za vraždu herečky Lany Clarksonovej.

Zdroj: Getty

The Ronettes vydláždili cestu budúcim ženským hudobným umelkyniam, konštatuje BBC. Predskupinu robili formáciám ako The Beatles, The Rolling Stones či The Yardbirds. Skupinu v roku 2007 uviedli do Rokenrolovej siene slávy.

Spectorová ako sólová speváčka vydala v rokoch 1980-2016 štyri štúdiové albumy. V roku 1982 sa vydala za svojho manažéra Jonathana Greenfielda, s ktorým má dvoch synov.