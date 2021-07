Pani Bojanovská nedávno dovŕšila 106 rokov, ale už vtedy nechcela nič oslavovať. Údajne jej totiž nebolo dobre. „Teta radšej odpočívala, tie horúčavy ju zmohli,“ prezradila v tom čase pre český denník Aha! Evina sesternica Helena Štefanová (76).

Eva Pilarová Zdroj: profimedia

Bohužiaľ iba o pár dní na to pani Bojanovská naposledy vydýchla, a to v nedeľui 27. júna. Zomrela v domove pre seniorov, kam za ňou pravidelne chodila jej rodina. Pani Bojanovská podobne ako Popoluška Libuše Šafránková skonala krátko po svojich narodeninách. Do domova sa musela uchýliť po smrti milovanej dcéry Evy, keďže vtedy potrebovala veľkú opateru. Bola to pre ňu veľká rana. Rovnako teraz jej odchod je rovnako ťažký pre zvyšok rodiny.