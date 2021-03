Nezabudnuteľná speváčka Hana Hegerová posledné roky veľmi trpela a bez barlí sa už ani nevedela pohybovať. Jej stav sa však postupne iba zhoršoval. Aj preto sa v roku 2011 rozhodla zo dňa na deň ohlásiť koniec kariéry. ,,Rozhodla som sa, že už nechcem. Nechcem už spievať, nechcem už vystupovať verejne. Chcem sa zbaviť stresu. Firma Hana Hegerová skrátka končí, zostáva súkromná osoba Hana Hegerová, ktorá si chce konečne vychutnať obyčajné pokojné dni so svojím psíkom. Držte mi palce, nech je ich ešte veľa," povedala vtedy českému denníku Mladá fronta Dnes. Prvá dáma československého šansónu postupne už ani nevychádzala z domu. V roku 2017 už dokonca nechodila ani na balkón. ,,Zle sa mi chodí, tak ani nikam nemôžem vyraziť,“ vysvetlila vtedy.

Interpretka nezabudnuteľných hitov ako Zhasněte lampiony, Čerešne alebo Co mi dáš, musela pre problémy s obličkami chodiť pravidelne do Rehabilitačnej nemocnice v Berouně. „Do nemocnice sa vraciam každého pol roka," povzdychla si dávnejšie v českom iDnes. Pred smrťou však na tom bola už veľmi zle. "Bohužiaľ, je to tak. Posledný mesiac bol zložitý, mala nejaké závažnejšie zdravotné problémy, kvôli ktorým podstupovala dialýzu," potvrdil zdroj Blesku.



"Až vyletím komínom, v žiadnom prípade nechcem, aby púšťali moje šansóny. Už som si vybrala krásnu áriu Casta Diva z Belliniho opery Norma, " znelo posledné želanie Hegerovej.

Hana Hegerová zomrela. Zdroj: archív

Speváčka má na svojom konte nielen stovky piesní a zástupy fanúšikov, ktorí ju milovali. Život umelkyne však rozhodne nebol prechádzkou ružovým sadom. Narodila sa v Bratislave v roku 1931 do dobre situovanej rodiny. Jej život bol však poznamenaný celým radom osobných tragédií: Pre zlú srdcovú chlopňu sa nemohla venovať milovanému baletu. Nevyšlo jej manželstvo s režisérom Daliborom Hegerom († 80), s ktorým síce mala syna Matúša († 60), ale no dieťa vôbec neplánovali. Dalibor Heger bol synovcom básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Nečakane zahynula aj jej druhá životná láska, režisér Ján Roháč († 48) a dieťa, ktoré s ním čakala, bohužiaľ potratila.

Ikonická šansoniérka Hana Hegerová. Zdroj: Michal Borský

Interpretka, ktorej meno sa stalo synonymom českého šansónu, pochádzala zo Slovenska. Hana Hegerová, vlastným menom Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová, kariéru začala ako herečka v žilinskom divadle. Na prelome 50. a 60. rokov vystupovala v pražskom divadle Rokoko a neskôr v divadle Semafor. Vystupovala na mnohých miestach v zahraničí, dokonca aj preslávené parížskej Olympii. Jej asi najpopulárnejší šansón Levandulová vznikol, rovnako ako mnoho ďalších piesní, zo spolupráce so skladateľom Petrom Hapkom a textárom Michalom Horáčkom. Za album Potměšilý host, na ktorom tento hit vyšiel, dostala v roku 1992 od firmy Supraphon platinovú platňu. O štyri roky neskôr ju Akadémia populárnej hudby zapísala do Siene slávy. V roku 2002 dostala od prezidenta Václava Havla medailu Za zásluhy. Česť jej pamiatke!