V posledných rokoch sa Procházková divákom predstavila v titulnej úlohe prvorepublikovej hviezdy Lídy Baarovej (†86), v seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade a Krejzovi, alebo v komédii Posledná aristokratka. Trápili ju veľké zdravotné problémy s chrbticou.

August 2021: Herečka Zdenka Procházková zomrela vo veku 95 rokov. Zdroj: archív, blesk

O smrti Zdenky Procházkovej (†95), ktorá sa preslávila ako filmová Lída Baarová, informovala televízia. Oznámenie sa objavilo na sociálnej sieti - herečka navždy odišla v stredu večer. „Dnes večer 25.8. 2021 sa naša milá Zdenka Procházková rozhodla, že je čas odísť do divadelného neba za svojimi kolegami a priateľmi, ktorí už tam sú. Bola to veľká osobnosť a sme vďační za to, že sme mohli byť jej priatelia a mohli jej pomáhať,“ napísala na Facebook Martina Gajdáčková. Ta sa spolu s manželom Jaromírom o Procházkovú striedavo starala. Na herečku zaspomínali aj spoločnou fotografiou.

Herečku v posledných rokoch trápila boľavá chrbtica. Hrozilo dokonca, že natrvalo skončí na vozíčku. Napriek tomu, že bola rozhodnutá podstúpiť operáciu, nakoniec na zákrok nešla. V poslednom roku žila v domove pre seniorov na Smíchově, pomáhala jej rodina moderátora Václava Žmolíka. Hlavne v čase tvrdých opatrení kvôli koronavírusu to pre ňu bolo veľmi ťažké, cítila sa v domove osamelá.

„Je to nepríjemné. Musím byť stále v izbe, ktorá má tak 3x3 metre. Je strašne smutné, že chorí starí ľudia nemají kontakt s najbližšími. To vás ničí viac ako nejaké obavy z choroby,“ prezradila v rozhovore pre český Blesk v čase, kedy oslavovala svoje 95. narodeniny.

Jej najvýraznejšou úlohou bola Lída Baarová v životopisnej snímke. Známa bola aj z filmov … a piaty jazdec je Strach, Jak napálit advokáta alebo Upír z Ferratu. Prvá manželka Karla Högera (†67) podstatnú časť svojej kariéry prežila v Nemecku a Rakúsku, kde mala angažmá v slávnom viedenskom Burgtheater. V Rakúsku sa aj po druhýkrát vydala, za advokáta Ericha Hartmana, a dlhé roky za socializmu tam aj žila.

Úloha kontroveznej prvorepublikovej hviezdy ju možno katapultovala po rokoch do výšin, zároveň jej už možno navždy zobrala prácu herečky. „Asi som to zahrala tak dobre, že som sa všetkým ako Baarová, ktorá bola pre kariéru ochotná urobiť čokoľvek, úplne zhnusila,“ konštatovala trpko v minulosti. Potom sa zamyslela a povedala: „Asi som naivná, keď som si myslela, že sa dá opäť začať kariéra v 90. rokoch. Možno keby som sa ešte volala Högerová...“ Procházková na staré kolená asi ľutovala, že si po rozvode s hereckou legendou Karlom Högerom (†67) vrátila naspäť svoje dievčenské meno.

Mohlo by vás zaujímať: