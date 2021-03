,,Vo veku 84 rokov 20. februára zomrela Marta Králiková-Labajová, bývalá pracovníčka Slovenskej televízie a bývalá šéfredaktorka detskej redakcie," informovala RTVS. Pani Marta bola dlhoročná pracovníčka Slovenskej televízie a autorkou mnohých detských televíznych postáv. Okrem toho bola aj pri vzniku obľúbenej dvojice Filmárik a Filmuška. Dvojica premietačov roky ohlasovali nedeľné ráno. Aj tak vyzerala rodinná socialistická pohoda. ,,Ja som zistila, že mám v redakcii pomerne veľa zahraničných rozprávok do takých desať minút a nemám ich kam zaradiť do vysielania. A tým, že som mala týchto rozprávok pomerne veľa, tak mi napadlo, že by som ich mohla dať do jedného celku, do jednej relácie. Vymyslela som si, že by to mohlo mať okolo 40 - 50 minút, ale tým, že to má byť relácia, tak by to malo mať aj nejaký vstup. A ten vstup, to by mala byť zvučka," povedala pred rokmi pani Labajová, ako jej skrzla myšlienka vymyslieť dvojicu premietačov. Posledná rozlúčka s dramaturgičkou tejto detskej relácie bude v piatok, 5. marca v bratislavskom krematóriu.

Zomrela dlhoročná tvár STV, pani Marta Králiková-Labajová. Zdroj: Facebook