"Posledné mesiace života strávila v nemocničných zariadeniach po zlomenine krčku. V centre následnej starostlivosti v Mělníku mala skvelú starostlivosť. Bohužiaľ, po prekonaných mnohých ochoreniach jej telo nápor oslabenia z infekčnej choroby nevydržalo," povedal Kekely pre Novinky.cz. O poslednej rozlúčke s herečkou rozhodne rodina.

Jana Andresíková zomrela vo veku 79 rokov. Zdroj: Blesk/Karel Kopáč

Andresíková mala zdravotné problémy už v roku 2016. Pre bolesti už vtedy nedokázala ani sedieť na stoličke. „Bude to čím ďalej, tým horšie. Zrútila sa mi chrbtica, tam ako to mám operované, a to ma teraz strašne trápi. Neviem, či žijem, alebo čo mám robiť. Mám hrozné bolesti,“ posťažovala sa jedna z hviezd obľúbeného seriálu Arabela pred štyrmi rokmi.

Jana Andresíková sa narodila v roku 1941 v Kroměříži. Vyštudovala Janáčkovu akadémiu múzických umení. Napriek tomu, že stvárnila veľký rad filmových aj televíznych úloh, jej najznámejšou rolou bola čarodejnica z rozprávkového seriálu Arabela. Výrazná bola aj jej filmová úloha kráľovnej Elišky Přemyslovny v televíznom filme Poslední královna (1975).

Mala výrazne zafarbený hlas, vďaka ktorému sa často uplatňovala aj v dabingu a pred rozhlasovým mikrofónom. Okrem iného prepožičala hlas americkej herečke Whoopi Goldbergovej vo filme Sestra v akci. V roku 2010 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu. Jej poslednou filmovou úlohou bola pomätená Lejdy vo filmoch režiséra Zdeňka Trošku Kameňák 1 a Kameňák 3.