O úmrtí Chrastinu informovala v utorok manželka, bývalá televízna hlásateľka Eva Dudková. Hudobník bol autorom hitov ako Želva, Snad jsem to zavinil já či Pták Rosomák, ktoré Olympic po jeho odchode z kapely hrajú dodnes. „No, je to tento rok jedna horšia správa za druhou,“ zalomil rukami nešťastný líder kapely Petr Janda (79). „Jeho žena Eva mi hovorila, že spadol v metre, zlomil si ruku, dostal zápal pľúc a, ako to už býva v tomto veku, bol s ním amen,“ prezradil Blesku.

Pohreb speváka Mekyho Žbirku v pražskom krematóriu Strašnice. Na snímke Petr Janda s manželkou Alicou. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Veľmi ma to mrzí, naposledy sme spolupracovali na jednom z albumov Souhvězdí. A na tých dvoch posledných vrátane Kaťat už nie. Raz som od neho chcel text, bol ale zrovna v nemocnici a hovoril, že teraz na to nemá hlavu,“ dodal smutne Janda.

Prvú kapelu založil Chrastina už počas štúdia na elektrotechnickej fakulte - Samuel's Band. V roku 1962 stál pri vzniku kapely Olympic, ktorá sa do tej doby volala Karkulka. Olympic opustil v roku 1969. V roku 1980 emigroval Chrastina do Austrálie, následne potom do USA a v roku 1994 sa vrátil do Česka.

Mohlo by vás zaujímať: