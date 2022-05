Vedel, že sa pomaly blíži jeho koniec a so smrťou bol zmierený. Najslávnejší český sexuológ a gynekológ Radim Uzel zomrel vo veku 82 rokov. Podľa informácií Blesku, ktorému to potvrdil jeho vnuk, sa tak stalo v noci z nedele na pondelok v nemocnici v Motole.

Radim Uzel sa narodil 27. marca 1940 v Ostrave do rodiny docenta analytickej chémie a farmaceutičky. Svojho otca nepoznal, lebo zomrel pred jeho narodením. V roku 1963 vyštudoval brnenskú lekársku fakultu a rozbehol lekársku prax najprv v Ústí nad Orlicí, v Brne a nakoniec to boli Františkovy Lázně. Po desiatich rokoch sa Uzel stal krajským ordinárom pre gynekologickú sexuológiu a endokrinológiu v Ostrave. Po roku 1989 prešiel do Ústavu pre starostlivosť o matku a dieťa v Prahe-Podolí. S manželkou Helenou má dcéru Katarínu, ktorá sa venuje opernému spevu.

Známy český sexuológ Radim Uzel zomrel. Zdroj: Blesk

So zdravotnými problémami sexuológ bojoval od jesene minulého roka. Lekári mu našli nádor v žalúdku a bohužiaľ sa pridali ďalšie. „Mám niečo so žalúdkom, nejaký nádor. Trošičku mi to pooperovali. Za sebou mám aj chemoterapie,“ priznal vtedy webu Extra.cz. Veľké starosti si o neho ľudia začali robiť tento rok v marci, keď sa objavil na slávnostnej udalosti na Pražskom hrade, kde si od prezidenta Miloša Zemana prevzal štátne vyznamenanie. Bol poblednutý a vychudnutý. „Schudol som dvadsať kilogramov, som vážne chorý a skoro mŕtvy, prosím pekne,“ šokoval vyhlásením. "Objavili sa mi ďalšie nádory. Niekedy môže vysoký vek spomaliť postup choroby, ale záleží na type rakoviny. Keď je to ako v mojom prípade ešte spojené so strašným covidom, ktorý som prekonal a veľa zdravia mi nezanechal, a ešte aj s ťažkými psychickými stresmi, umrela mi medzičasom manželka, tak je to o to horšie,“ pokračoval s tým, že mu zostáva maximálne rok života.

Známy český sexuológ Radim Uzel mal vážne zdravotné problémy. Rakovina ho zmenila na nepoznanie. Pred pár dňami si prevzal štátne vyznamenanie aj od prezidenta Miloša Zemana. Zdroj: Blesk

So svojím osudom bol však už zmierený a nádej na zázraky si nerobil. „Nakoniec to vyzerá, že umriem. Strach zo smrti nemám. Nakoniec umrieme všetci. Len pri tom nechcem mať priveľké bolesti. Ale to už dnes dokážu zariadiť,“ prezradil koncom marca v relácii Showtime. Choroba však mala oveľa rýchlejší spád, ako predpovedal. „Dedo zomrel z nedele na pondelok v motolskej nemocnici,“ povedal Blesku Ján Uzel, vnuk zosnulého sexuológa s tým, že pohreb bude v rodinnom kruhu.

