O smrti kamaráta informoval na Facebooku Oliver Andrásy. „Dnes ráno ma zobudila manželka s tým, že si v telefóne našla SMS správu. Judy Vargová nám oznámila, že v noci zomrel jej manžel, hudobník Braňo Hronec. „Opustil nás ďalší náš kamarát. Braňo bol výborný človek a skvelý muzikant. Niekoľkokrát sme spolu dovolenkovali a nikdy nezabudnem na Braňove súkromné koncerty u nich doma za klavírom len pre priateľov. Branko, odpočívaj v pokoji. Budeš nám veľmi chýbať.““

Zomrel legendárny hudobník Braňo Hronec. Zdroj: Emil Vasko

"Pokiaľ viem, on už bol dlhšie v jednom penzióne, niekde pod Hlavnou stanicou. V jeho prípade to nebolo úplne nečakané. Ale tak napriek tomu, vždy, keď niekto zomrie, je to prekvapenie a v tomto prípade pre mňa veľmi smutné. Často sme chodili spolu na dovolenky, niekoľkokrát sme boli v Egypte, potom v Toskánsku. Často sme ku nim chodili na návštevu, oni zase ku nám. Som z toho smutný. Aké zdravotné problémy mal, presne neviem. Ale už dlhšie bol v zlom stave. Naposledy sme sa asi videli pred cca dvomi rokmi, na mojich narodeninách. Potom sa mu pohoršilo. Približne rok bol v tom penzióne umiestnený, neviem presne," povedal nám Andrásy. Posledné roky robil hudobníkovi tú najväčšiu radosť trojročný vnúčik Riško. Ešte v máji tohto roka jeho dcéra Suzie Hroncová zverejnila ich spoločnú šťastnú fotku.

Olivera Andrásyho smrť kamaráta veľmi zasiahla. Zdroj: MATEJ KALINA

Branislav (Braňo) Hronec sa narodil 22. decembra 1940 v Hronseku v rodine evanjelického farára. Muzikálnosť zdedil po rodičoch, už ako 13-ročný hrával na organe v krtíšskom evanjelickom kostole. Bol zakladateľom a členom formácie West Coast Combo, ktoré bolo inšpirované hudbou Charlesa Hamiltona a Oscara Petersona. Neskôr sformoval Bratislavské jazzové štúdio zamerané na mainstreamovú džezovú hudbu. S ním vyhral v rokoch 1961 a 1962 aj prvé miesto v Súťaži tvorivosti mládeže. Už vo svojich prvých kompozíciách prejavil aj skladateľský talent. Na jeseň 1963 si založil Skupinu Braňa Hronca. Najskôr išlo o sexteto, ktoré sa časom rozrástlo na Orchester Braňa Hronca. Spolu s ním Braňo Hronec precestoval takmer celú Európu, strednú Áziu a Kubu. Klavirista, skladateľ, aranžér a kapelník Braňo Hronec patril v 60. a 70. rokoch minulého storočia so svojim orchestrom k európskej špičke. Spievali s ním viaceré známe osobnosti, na svojich koncertoch využíval scénické, pohybové, akustické prvky a svetelné efekty, ktoré v tej dobe nemali v Československu obdobu. Česť jeho pamiatke!