Zomrel bubeník z Gottovej kapely Jan Žižka (†67). Hudobník už od konca januára bojoval s covidom. Nakoniec sa jeho stav zhoršil natoľko, že musel byť uvedený do umelého spánku. Jeho žena to oznámila dojemným odkazom do neba.

„Priatelia, máme obidvaja už týždeň covid. Sme úplne mimo,“ informoval na svojom facebookovom profile Jan Žižka 30. januára ráno. Od tej doby sa hudobníkov stav prudko zhoršoval.

Jan Žižka so svojou manželkou Olíviou Žižkovou. Zdroj: facebook

Na začiatku februára musel byť prevezený na ARO a nakoniec uvedený do umelého spánku. „Kvôli oslabenej imunite sa Honza nemohol proti covidu nechať zaočkovať. Má ten najťažší variant, navyše je astmatik. Myslím na neho stále a posielam mu enerigu,“ zverila sa Blesku krátko pred jeho smrťou jeho manželka, speváčka a fotografka Olivie Žižková (46).

V nemocnici ju upozornili, aby bola pripravená na všetko. „Verím, že to Honza dá, je to silný chlap,“ dúfala Olivie. Nakoniec bohužiaľ došlo k najhoršiemu. Oznámila to sama Žižková na Facebooku. „Hoci si už v dobrých rukách hore u svätej rodiny a so svojimi blízkými, tak je mi úplne jasné, že zo mňa nespustíš oči a budeš tam na mňa čakať,“ napísala. Úprimnú sústrasť celej rodine!

Prečítajte si tiež: