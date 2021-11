Tohtoročnú trinástu Farmu si súťažiaci užívali v nádhernom prostredí, v horách Považského Inovca v obci Hubina. Keď na začiatku konečne dorazili do vytúženého cieľa, čakala na nich iba divoká príroda, drevenica so zvieratami, WC, provizórna kúpeľňa s drevenou kaďou a dom farmára týždňa. Postupne si museli všetko sami vybudovať. Každý týždeň im hospodár Martin Bagar zadával nové a nové úlohy. Museli postaviť chalupu, prístrešky pre zvieratá, no najväčšou výzvou pre nich bola obrovská zvonica. Farmári sa na nej poriadne namakali a na obrazovkách už diváci videli, ako na ňu slávnostne zavesili zvon, ktorý si sami odliali. Stavbu následne patrične oslávili a hospodár Martin mal takmer slzy v očiach. Ako sám priznal, zvonica je pre neho doteraz najväčšou pýchou všetkých fariem.

Na zvonici sa farmári poriadne nadreli. Zdroj: tv markíza

Pred štartom Farmy nám produkcia povedala, že aj po natáčaní tam zvonica ostane ako pamiatka na túto šou. Už niekoľko týždňov však internetom kolujú šokujúce fotky. Aj keď Farma na obrazovkách ešte stále beží a nejaký ten týždeň ešte aj bežať bude, všetci súťažiaci sú už doma. Šou je dotočená a traja finalisti čakajú do decembra, keď si medzi sebou zmerajú sily vo veľkom finále a jeden z nich získa 75-tisíc eur. No a čo sa týka ich stavieb, na veľkom pozemku po nich, ako sa hovorí, nezostal ani smrad. Majitelia statku začali nedávno ich krvopotne postavené stavby ponúkať na Facebooku na predaj. Ponuka kolovala od istej ženy, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou majiteľkou pozemku. Na predaj bola nielen drevená zvonica, ale aj celá chalupa, v ktorej farmári po celý čas žili. „Na predaj, nutná demontáž, možnosť dopravy. Bližšie info iba po telefóne,“ písalo sa v ponuke. Po krátkom čase však inzerát z Facebooku zmizol.

Majitelia pozemku, kde sa natáčala Farma, sa chcú jednotlivých stavieb čo najrýchlejšie zbaviť. Dokonca aj pýchy Farmy zvonice, na ktorej sa súťažiaci poriadne namakali. Zdroj: Facebook

Krátko nato sa na sociálnej sieti objavili ďalšie fotky. Na pozemku sú rozhádzané plastové fľaše, káble a stoja tam už iba zvyšky chátrajúcich budov. Keď teraz diváci na obrazovkách sledujú, ako sa farmári zo zvonice tešia a oslavujú, neodpúšťajú si štipľavé komentáre. „Všetko pevne postavené, ešte pár zvonení a padne celá zvonica, farmári!“ napísal divák Marek. ,,Krásny pocit, áno, ale načo, keď to tam všetko ľahlo popolom? Taká škoda. Farmári sa na tom fakt narobili,“ pridala sa diváčka Jana.

„Síce to bol sen televízie, ale od začiatku Farmy sme vedeli, že to bude musieť ísť dole, lebo televízia by si nemohla zobrať na zodpovednosť, že keď to tam ‚neodborníci‘ z Farmy postavia, aby sa nejakému návštevníkovi niečo náhodou nestalo…“ povedal nám zdroj z Markízy. Ako nám však prezradil hospodár Martin Bagar, zvonica bude naďalej „žiť“. „Ona sa sťahuje na nové miesto. Pevne verím, že nezanikne. Sťahuje sa na farmu Colombia na Podkylavu. Tá sa nachádza neďaleko tejto farmy a zatiaľ je to v štádiu rozoberania. Celý prenos chvíľu potrvá,“ povedal nám Martin a vysvetlil aj dôvod, prečo nemohla zvonica ostať na pôvodnom mieste.

Ranč Colombia v Podkylave. Zdroj: booking.com

„Nemôžeme porušovať zákon. To je stavba postavená na základe projektovej dokumentácie, ale bez stavebného konania, ktoré trvá niekoľko mesiacov. Pre účely natáčania sa vybavuje stavebné povolenie na kulisy a podľa zákona sa kulisa po skončení natáčania musí odstrániť. To je jeden dôvod a druhý je ten, že majiteľ pozemku nám prenajal pozemok a my ho musíme odovzdať v takom stave, v akom nám ho prenajali. Na novom mieste bude zvonica sprístupnená verejnosti. Ak podnikateľský zámer podnikateľa, ktorý sa takto rozhodol, vyjde, budem veľmi rád,“ dodal.

Prečítajte si tiež: