Televízia ta3 sa pustila do poriadnych zmien. Po vyše 20 rokoch opúšťa staré priestory a mieri do mrakodrapu. To však nie je všetko. Nakúpila nové technológie za vyše 2 milióny a prekopáva aj svoj program. Najnovšie sa pochválila rýchlym spravodajstvom s názvom Flešky. Tie promuje aj v novom spote, v ktorom si zahrali známe tváre spravodajskej televízie pod taktovkou uznávaného režiséra Jonáša Karáska, ktorý režíroval viaceré úspešné filmy: Amnestie, Kandidát a naposledy čiernu komédiu Invalid.