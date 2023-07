Pri mladom českom spevákovi a hercovi Milanovi Peroutkovi sa už dlhší čas špekulovalo o jeho orientácii. Mlčanie prelomil iba včera a na svojom Instagrame vyšiel von s tou najúprimnejšou spoveďou. "V posledných mesiacoch sa ten tlak stával skutočne neznesiteľným. Vstrebával som rôzne rady a postoje, čelil anonymným odkazom od fejkových profilov aj tlakom od médií. Občas sa mi zavarila hlava, znovu som strácal a znovu nachádzal nadhľad, až som si povedal, že predsa o nič nejde. Povedal som si to vždy, keď som videl hrôzy, čo sa nám všade dejú, a potom som sa sám seba pýtal, čo vlastne stále riešim. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Mám chlapca. Je skvelý. Je natoľko skvelý, že som sa otvoril tej možnosti mať chlapca. Že som ho predstavil rodine a kamarátom. A pritvrdzujem, že som sa rozhodol si ho v sobotu vziať a predstaviť aj vám," vyznal sa.

Peroutka bol pred časom hosťom tolkšou 7 pádů Honzy Dědka. Zdroj: Instagram/milanperoutka

Rozhodnutie, že sa zo svojich pocitov vypíše a najmä to, akým spôsobom to podá celej verejnosti, ho ťažilo už veľmi dlhý čas. "Ani neviete, ako veľmi si prajem, aby ste s tým boli v pohode aj vy. Je toho toľko, čo by som vám mohol a chcel povedať. Ale teraz nám, prosím, dovoľte si užiť tieto chvíle v kruhu tých najbližších. Nevýslovne ďakujem všetkým, kto pochopí a podporí. Láska je krásna, vo všetkých jej farbách! A myslite na to, že aj keď v chomúte, ak budete chcieť, som stále váš!" odkázal fanúšikom.

Ich tajná svadba prebehla uplynulú sobotu v 5-hviezdičkovom historickom hoteli Chateau Mcely. Snúbenci na luxuse rozhodne nešetrili… A kvôli hviezdnym hosťom celý areál strážila ochranka.

Milan Peroutka v minulosti tvoril pár napríklad s herečkou Míšou Tomešovou alebo so speváčkou Aničkou Slováčkovou (27).