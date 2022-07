Bezstarostná zábava sa v sekunde zmenila na drámu! Len pred pár dňami odfúkol vietor vo Valčianskej doline nafukovací hrad spolu s deťmi. Štyri z nich skončili v nemocnici, našťastie to nemalo žiadne fatálne následky. Nie vždy sa to však končí takto. Čo na takéto atrakcie hovoria známe tváre?

Rodičia od strachu takmer skolabovali. Ako pre TASR pred pár dňami povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová, záchranári po nešťastí nafukovacieho hradu vo Valčianskej doline ošetrili a do nemocnice transportovali štyri deti. Podľa informácií TV Markíza malo jedno z detí utrpieť zlomeninu ruky, ďalšie tri odreniny. Žiadne z nich by nemalo byť vážnejšie zranené. Ako uviedol konateľ Snowland – Valčianska dolina Erik Trašky, z technického hľadiska bolo podľa prevádzkovateľa všetko zabezpečené tak, ako malo byť. „Budú to vyšetrovať orgány činné v trestnom konaní. Je mi to veľmi ľúto a v mene celej firmy sa chcem ospravedlniť zraneným, rodičom a príbuzným,“ povedal. Ďalej vysvetlil, že certifikáty bezpečnosti majú priamo od výrobcov nafukovacích hradov. Ukotvené sú v zemi, zaliate chemickými kotvami a certifikovanými skobami. „Kontrolujeme ich denne,“ dodal.



Valčianska dolina: Skákací hrad s deťmi prevrátil silný vietor. Zdroj: YETILAND

Nešťastí spojených s nafukovacími hradmi však bolo už niekoľko. Pred vyše rokom v Rusku jeden vyletel do výšky skoro osem metrov a následne spadol na zem, pričom sa zranilo niekoľko detí. Podľa vyšetrovateľov mal tragédiu spôsobiť silný vietor v kombinácii so zlým zaistením hradu. Pár mesiacov nato sa udialo ďalšie medializované nešťastie – v decembri sa pod náporom vetra zdvihol a následne z veľkej výšky spadol nafukovací hrad v Austrálii. Tragédia mala vtedy naozaj tragický koniec, keďže si vyžiadala až šesť obetí. Iba pár dní nato postihlo rovnaké nešťastie deti pri španielskom meste Valencia, kde zomrelo 8-ročné dievčatko a ďalších osem detí sa zranilo po tom, ako silný vietor odfúkol nafukovací hrad.



Obrovská tragédia, nie však spojená s nafukovacím hradom, sa udiala aj minulý august v stanovom indiánskom detskom tábore v Turci. Niektoré z indiánskych stanov nevydržali nápor víchrice a spadli na spiace deti. 6-ročného chlapčeka sa, žiaľ, nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahol. Naskytá sa preto otázka, či rodičia po takýchto tragédiách budú aj naďalej púšťať svoje deti na podobné atrakcie či do táborov. Čo na to známe tváre, ktoré majú doma malé deti?



Martin Šmahel

„Do stanového tábora by som dcérky pustil, ale asi ideálne by bolo, keby to bolo v lese a nie na otvorenom priestranstve, kde fúka. Zatiaľ však v takýchto stanových táboroch neboli, iba v klasických chatkových. Nafukovacie hrady využívame len sporadicky. Nechodíme tam, kde je veľa ľudí, vyhľadávame skôr iné aktivity. Asi s tým však úplne neprestaneme, aj keď sa dejú takéto nešťastia, treba byť hlavne ostražitý. Určite by som tam nenechal deti samé bez dozoru.”



Martin Šmahel s rodinou Zdroj: Instagram @martinsmahel/Michal Smrčok

Jana Krescanko Dibáková

„Nikdy som nebola fanúšikom nafukovacích atrakcií už aj preto, lebo deti tam skáču krížom-krážom. Nie je šanca udržať ich na uzde. Úprimne, svoje deti som vždy skôr odhovárala. Pokiaľ však ide o bezpečnosť, v úvodzovkách najradšej mám kávičkujúce mamičky otočené chrbtom k svojim deťom na preliezkach.“



Janka rada chodí na rôzne výlety. Zdroj: instagram/janka_krescanko_dibakova

Barbora Balúchová

„Takéto atrakcie využíva veľa ľudí a asi po týchto udalostiach budeme ich menej využívať a nájdeme nejaký zdravší a lepší variant. Priznám sa, že ja so synom sme skôr lesné a bicyklové typy, čiže v hľadáčiku sme atrakcie tohto typu až tak nemali. No len čo sme boli na výlete a dieťa zbadalo nafukovací hrad, tak išlo. Ale úprimne, vždy som sa tomu stránila.”



Barbora Balúchová so synom na trampolíne. Zdroj: Instagram Barbora Balúchová

Lucia Hurajová

„Na túto otázku je náročné odpovedať jednoznačne, pretože nechcem pôsobiť ako úzkostlivá matka, ktorá deťom nedopraje zábavky, ktoré ony milujú, ale musím povedať, že tŕpnem často už pri obyčajnej trampolíne, keď je tam viac ako jedno dieťa. Nám sa ešte v zábavných parkoch, našťastie, nič zlé neprihodilo, ale po návšteve každej horskej dráhy či toboganu v akvaparku si v duchu hovorím: Nikdy viac!“



Lucia má tri deti: Syna Maximiliána a dvojičky Izabelu a Sofiu. Zdroj: archív L.H.

Martina Schindlerová

“Bola som vychovávaná tak, že zdravie sa kvôli zábave neriskuje a tak vediem aj svoje deti. Vyhýbala som sa dokonca aj kolotočom pre istotu, aj všetkému potenciálnemu nebezpečiu až tak, že kamarátky s deťmi sa mi čudovali, že prečo to dramatizujem. A priznám sa, že skákací hrad som dlho považovala za bezpečnú formu zábavy pre deti, ale takéto správy ma teda šokujú.”

Schindlerová so svojimi deťmi - synom Kamilom a dcérou Martinou. Zdroj: nstagram.com/schindlerovamartina

