Začínala v Hlase Česko Slovenska, dnes je jednou z najpočúvanejších speváčok u nás. Simona Hégerová vyrastala v Trnave, no postupne sa presťahovala do Bratislavy. Jej kariéra speváčky sa začala v roku 2012, keď sa ako šestnásťročná prihlásila do speváckej súťaže Hlas ČeskoSlovenska. Vybrala si tím Dary Rollins, no kariéru speváčky rozbehla sama.

Sima Hegerová sa prostredníctvom sociálnej siete Instagram prihovorila svojim fanúšikom a podelila sa s nimi o smutné správy.

“Tati, ľúbim ťa!!! Budeš mi strašne chýbať. Je toľko vecí, čo som ti nestihla ešte povedať, toľko miest, kam som ťa nestihla vziať, ale viem, že ty to vieš, že ma vidíš a že budeš dávať na nás tam zhora pozor. Raz sa stretneme, aj keď už nie na tomto svete,” napísala speváčka.

Okrem otca skonala v ten istý deň aj jej stará mama. ,,V sobotu, v ten istý deň, ako odišla aj tvoja mama, naša milovaná babička, si išiel za ňou. Budete nám obaja chýbať. V našich srdciach budete žiť navždy,” rozlúčila sa Sima emotívne.

