Michaela Ľuptáková nie je žiadnou neznámou v našom šoubiznise. Oblieka mnohé známe tváre. Občas sa nahodí aj ona, no nie vždy jej to vyjde na výbornú. Dôkazom toho sú jej najnovšie zábery, ktorými sa pochválila na sociálnej sieti.

Nie je to tak dávno, čo sme písali, že Michaela Ľuptáková to trochu neodhadla s výberom obuvi. Módna návrhárka, ktorá často oblieka moderátorku Adelu Vinczeovú a pred tromi rokmi jej dokonca šila i svadobné šaty, predviedla na spoločenskej akcii komické topánky. Išlo o červené lodičky s otvorenou pätou, z ktoých jej vyliezala noha. No a tam to s príbehom o topánkach rozhodne nekončilo...

Návrhárka, keď bola nedávno v Dámskom klube. Zdroj: RTVS Dámsky klub

"Opulentné ráno. Niekedy si naozaj užívam pomalé prebúdzanie sa do nového dňa a takéto ženské aktivity plné krásy," zverila sa Ľuptáková na Instagrame a priložila fotku, ako sedí pri kozmetickom stolíku v svetlých šatách a tzv. kimone. Okrem tejto snímky zverejnila aj detailný záber na nohy a to možno nemala robiť. Michaela zrejme chcela ukázať strieborno-zlaté sandále na opätku. Tie jej síce pochválilo pár žien v komentároch, kde aj reagovala samotná návrhárka, že sú od jej obľúbenej značky. A napriek tomu, že jej boli na dĺžku veľké, poriadne v nich mala napratané nohy. Veď, presvedčte sa sami...