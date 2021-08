Horúce utorkové počasie bolo ideálne na párty. Televízia počas nej odprezentovala svoje najnovšie projekty, seriály či relácie. Na žúrke nechýbala ani nová moderátorka ČSMT Jasmina Alagič, ktorá prišla od hlavy po päty v ružovom. Spoločnosť jej ako inak robila Gabriela Drobová. Režisér jojkárskeho nového projektu Dom snov Peter Núñez výrazne schudol a herec Marián Mitaš sa pochválil novým štýlovým účesom. Katka Jesenská zažiarila v dlhých šatách a Ján Mečiar ostal verný svojej milovanej vestičke.

Predstavenie novej vysielacej štruktúry televízie JOJ v Bratislave. Na snímke Katarína Jesenská. Zdroj: EMIL VAŠKO

Zabaviť sa prišla aj hlavná hviezda seriálu Nemocnica Nela Pocisková, ktorá predviedla štíhlu postavu v pásikavých šatách. ,,Ja milujem pohyb. Celý život som v pohybe. Môjmu telu strašne málo stačí. Nerobím nič špeciálne. Keď sa mi podarí chodím behať, počas korony som chodila na tanečný tréning, no to je všetko. Prirodzene sa rada zdravo stravujem, no mám veľmi rada sladké. No aj to sa snažím korigovať. Najmä všetko s mierou,” povedala nám Nela.