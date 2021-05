Silvia Lakatošová má síce tri roky pred okrúhlou 50-kou, no postavičku by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatka. A aby vyzerala stále sexi, niekdajšia misska na svojej postave tvrdo maká. Každý deň si dáva do tela na stacionárnom bicykli a aj vďaka tomu je stále ako prútik. Uplynulú sobotu sa objavila na odovzdávaní cien pre slovenských influencerov Social Awards Slovakia. Na sebe mala dlhé čierne obtiahnuté šaty s hlbokým rozparkom a vysoké čižmy. V tvári však Silvia pôsobila dosť inak, na prvý pohľad akoby to nebola ani ona. Presvedčte sa sami.

Silvia Lakatošová maká i doma v sexi cvičebnom úbore. Zdroj: Instagram S. L.