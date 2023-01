Adriana svoj život pravidelne zdieľa na sociálnej sieti a svojich fanúšikov informuje, ako sa má. Nový záber pridala aj na sviatok Troch kráľov. ,,Ešte som to nezabudla... vyčančať sa! Na Trojkráľový koncert.

Kiežby sa mi toto chcelo každý deň, ale nechce. Cop a tepláky to istia.

A ešte jeden tip, keď sa fotíte v okne, denné svetlo robí zázraky. Ale nesmie to byť slnko, to je už prepálené," napísala k záberu, na ktorom vyzerá, akoby mala o 20 rokov menej.

Adriana so svojim partnerom. Našla v ňom spriaznenú dušu! Zdroj: Instagram adriana_polakova

A hoci jej sledovateľom bolo okamžite jasné, že si dopomohla obľúbenou aplikáciou, ktorá vám na počkanie zmení tvár, Adriana to v komentároch nepriznala. ,,Ja nikdy neviem odhadnúť, koľko máte rokov. Na jednej fotke vyzeráte staršie, a potom pridáte nejakú, kde vyzeráte na 25," napísal jej jeden z fanúšikov. ,,No podľa toho, ako sa zobudím... Buď ako 25-ročná princezná alebo 100-ročná striga," odpovedala mu Adriana.

Ľudia však tajomstvo jej zázračnej mladosti prekukli. ,,Ste krásna žena, samozrejme, sú aj filtre, kde si človek trošku pomôže (smiech) Veď vek neoklameme," napísal jej Jaroslav. O čosi priamejšia už bola istá Jana. ,,Ste verejne známa osoba, ľudia vás poznajú v realite bez filtru a úpravy fotiek. Na Instagrame beží žiaľ veľký fenomén úpravy tváre, ktorá je ďaleko od pravdy. Face App a iné apky na krásu by známe osobnosti mohli menej používať. Krása by sa mala zakladať na pravde," odkázala Adriane.

,,Už sa prestávate na seba podobať vďaka tým aplikáciám," napísali jej ďalší. Keď vzápätí pridala krátke videá tzv. stories, rozdiel bolo vidieť okamžite.

Prečítajte si tiež: