Nie je žiadnym tajomstvom, že Richard Sulík už dlhodobo s opatreniami Igora Matoviča nesúhlasí. A po víkendovom zasadnutí pandemickej komisie to dal minister hospodárstva opäť patrične najavo: ,,Experti nemajú žiadne dáta, čo mňa poriadne prekvapilo. Nevieme, koľko ľudí sa nakazilo v reštauráciách či fitnescentrách a už vôbec nie v divadle. Zatvorenie ich zloží na kolená a dnes na krízovom štábe som zásadne proti takýmto krokom. Áno, chráňme sa, nosme rúška, buďme zodpovední. Ale nezlikvidujme si ekonomiku, toto by už rozdýchala ťažko," vyhlásil Sulík následne pred novinármi a z budovy odišiel.

Igor Matovič bol opäť u Zlatici Puškárovej, vyhlásením ju poriadne šokoval. Zdroj: tv markíza

Zlatica Puškárová sa preto Igora Matoviča v živom vysielaní nedeľných Televíznych novín otvorene opýtala, či tie dáta majú k dispozícii. A Matovič sa poriadne rozohnil. ,,Je mi to veľmi ľúto, že predseda koaličnej strany takto verejne v takejto ťažkej situácii klame. Včera (v sobotu, pozn. red.) prebiehala pandemická komisia 6 hodín. Richard Sulík tam mal sedieť. Neprišiel a nebol tam ani jednu jedinú minútu. Dnes (v nedeľu, pozn. red.) prebiehal ústredný krízový štáb, prebiehal ďalších 5 hodín, kde sa rokovalo o tých opatreniach, strávil tam len jednu hodinu. Užíval si voľnú sobotu a dnes odišiel presne o 12, zrejme išiel do reštaurácie na obed. Tak podľa neho všetci tí fundovaní ľudia, ktorí tam strávili dokopy 11 hodín sú hlupáci, ktorí nemajú žiadne dáta, hlavne, že on tam strávi jednu hodinu z jedenástich. Dôjde tam, povie tam pár bludov, všetci sa pozerali, že to o čom rozpráva, že si vôbec neuvedomuje katastrofickú situáciu v akej sa nachádzame a v takejto situácii sa snažiť byť ľúbivý za každú cenu. Namiesto toho, aby podržal chrbát. Ale tu ide o život!" reagoval premiér a potom povedal niečo, čo šokovalo aj Zlaticu.

Igor Matovič a Richard Sulík sú neustále na nože. Zdroj: archív

,,Richard Sulík tým, čo dnes spáchal, si trúfnem povedať, že spôsobil smrť niekoľko desiatok ľudí!" vyhlásil. ,,Ale tak nebudeme takýto osobný," upozornila ho rázne Puškárová. ,,Ak spochybňuje rozhodnutia pandemickej komisie a ústredného krízového štábu a o opatreniach povie, že sú to kalafatky, tak v takejto situácii spôsobuje to, že X-desiatok percent ľudí nebudú rešpektovať tie opatrenia a doplatia druhí ľudia na to zdravím a životom. A som zvedavý, čo on potom na to spraví!" ospravedlnil si to Matovič.

Mohlo by vás zaujímať: