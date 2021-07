V Markíze už je taký zvyk, že kolegovia si vždy, keď má niekto sviatok, zablahoželajú vzájomne aj pred kamerami. Najnovšie tak urobila Hospodárová, ktorá verejne popriala Patrikovi Švajdovi.

Manželom Švajdovcom to spolu pasuje. Zdroj: instagram Zlatica

Zlatica ostala v šoku, no jej pohotová reakcia stála za to. „Ja sa teraz nebudem tváriť, že som nevedela. Darujem ti toto pero,” reagovala Puškárová, ktorá manželovi podala pero. „Ooo, to sa mi zíde,” dodal so smiechom Paťo. Zlatka, takýto originálny darček sa len tak nevidí...