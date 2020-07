To, že slovné trapasy sa dejú Patrikovi Švajdovi pomerne často, je už známe dlhodobo. Niekedy za ním nezaostáva ani jeho manželka Švajdová Puškárová, ktorej sa tiež podarilo už niekoľko brbtov. A inak to nebolo ani uplynulú nedeľu pri reportáži o pietnych miestach. „Áno, príkladom je štátna vlajka, ktorú by ste na miestach, kde sa pišala, písala naša história, hľadali márne,“zahlásila Zlatica, ktorá si pomýlila slovo písala za „pišala“. Blondínka sa však zachovala ako profesionálka a plynule pokračovala v moderovaní ďalej.

Zlatica Švajdová Puškárová Zdroj: Instagram Z.P