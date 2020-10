Do Markízy v stredu opäť zavítal premiér Igor Matovič (47). Zhruba 10 minút ho spovedala Zlatica Švajdová Puškárová (43) k aktuálnej situácii na Slovensku, keďže vláda od 1. októbra vydala nové bezpečnostné opatrenia. No keďže na viacero otázok jej nevedel odpovedať, blondínka sa neudržala.

Situácia na Slovensku sa opäť dramaticky zhoršuje a začal u nás platiť núdzový stav. Mnoho ľudí však stále netuší, čo môžu a čo nemôžu. „V štúdiu vítam premiéra Igora Matoviča. Verím, že ľuďom objasníme, čo bude od 1. októbra platiť,“ uviedla Puškárová v stredu svojho hosťa v živom vysielaní Televíznych novín. Matovič však už v úvode nevedel poriadne reagovať na otázky. „Testy nie staršie ako 12 hodín je možné využiť pri akých hromadných podujatiach?“chcela vedieť moderátorka.

V markizáckych Televíznych novinách opäť mimoriadne vystúpil premiér SR Igor Matovič. Zdroj: tv markíza

„Priznám sa, nemal som dnes veľmi čas, mali sme 50 bodov rokovania vlády, úplný rekord. Nepozeral som presne, ako Úrad verejného zdravotníctva napísal celé opatrenie. Pán hygienik by bol asi lepší na túto otázku, ale predpokladám, že to bude pri väčších podujatiach a kompetentní zabezpečia všetkým testy,“ reagoval rozpačito Matovič.

Zlatica Švajdová Puškárová Zdroj: tv markíza

Asi všetkých zaujíma, ako to bude vyzerať cez Dušičky, či bude obmedzené cestovanie, ako sme mali počas Veľkej noci. Ale ani k tomu sa nevedel patrične vyjadriť. „Je to o mesiac. Nechcem strašiť ľudí, ale chcem, aby sme to spoločne zvládli, ako počas prvej vlny,“odpovedal Matovič, no v tom ho už Zlatica prerušila zvýšeným hlasom. „No, snažíme sa, ale nie vždy je to pri vás, pán premiér, jednoduché, úprimne vám poviem. V pondelok ste hlásili niečo iné, v utorok tiež a dnes je všetko inak. Možno, keby ste sa poradili pred tým, ako vystúpite pred verejnosťou aj s ľuďmi, ktorých sa to týka, športovci, cirkev... V stredu predpokladám, že ste mali rokovanie s týmito ľuďmi, a preto ste to menili,“ reagovala podráždene.

Moderátorka následne otvorila tému financií pre šport a kultúru, ktoré žiadajú štát, aby im kompenzoval straty. „V rozpočte tie peniaze sú, ale oni ich stále nevidia. V čom je problém?“ opýtala sa Zlatica. „Viete čo, zavolajte si sem zodpovedného ministra školstva za šport, lebo ten patrí pod neho, alebo ministerku kultúry. Oni sú za to zodpovední,“vyhol sa opäť odpovedi Matovič, ktorý vzbudzoval dojem, že neprišiel dostatočne pripravený. Čo na to markizáčka? „Situácia si momentálne vyžaduje takéto rozhovory a ich obsah ja nehodnotím. Mne to neprináleží nejakým spôsobom posudzovať. My oceňujeme, že v týchto ťažkých časoch premiér príde do štúdia a určite nie je konfrontovaný iba s príjemnými otázkami,“ povedala nám na druhý deň Puškárová.

