Moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová (43) má s manželom Patrikom Švajdom (48) dve deti. Staršieho Lea (10) a mladšieho Adamka Jaroslava (3). Obaja by mali od septembra nastúpiť do školy a škôlky. Po nových bezpečnostných opatreniach ministra Branislava Gröhlinga sa však mnohé mamy začali o svoje ratolesti obávať a zvažovať, či je rozumné pustiť ich do kolektívu. Ako je na tom markizáčka?

Netradične ,,dlhé prázdniny“ sa pre deti a študentov už o pár dní skončia a oni si opäť sadnú do školských lavíc. No keďže počty nakazených koronavírusom sa začali opäť drasticky zvyšovať, minister školstva Branislav Gröhling musel predostrieť nové bezpečnostné opatrenia, ktoré budú od 2. septembra v školách platiť. Niet preto divu, že niektorí rodičia majú obavy, čo nastane, keď už čoskoro pošlú svoje deti do početného kolektívu. Školáka Lea má doma aj Zlatica Puškárová a okrem toho v septembri nastupuje prvýkrát do škôlky aj jej malý Adamko.

Ako vníma túto situáciu ona? „Vôbec nemáme žiadne obavy. Leo pôjde bez problémov do školy. Sledujeme, samozrejme, situáciu, ako sa vyvíja, ale skôr sa tešíme do školy, akoby sme riešili obavy z nej,“ povedala nám moderátorka, ktorá sa snaží neprepadať zbytočnej panike.

„Každý musíme v sebe túto situáciu spracovať, nemôžeme sa teraz celý život báť, to jednoducho nejde. Treba myslieť pozitívne, ja si myslím, že ľudia sú zodpovední. Podľa môjho názoru už deti jednoducho musia ísť do školy a je dobré, že je to povinné a tie opatrenia, ktoré sa zaviedli, sú podľa mňa racionálne. No keď nastane nejaká iná krízová situácia, určite sa to bude hneď riešiť,“ pokračovala blondínka, ktorá bude v septembri chystať do škôlky aj svojho mladšieho synčeka.

„Nám ide už aj Adamko do škôlky, takže ich budem teraz vypravovať oboch. Doma sa sústreďujeme najmä na pozitívnu emóciu ako na strach a obavy. Keby sme stále žili len v úplnej neistote, tak by to určite nebolo dobré. Musíme sa spoliehať aj na zodpovednosť iných. To sú už momentálne také časy. Verím, že to aj iní pochopia a budú sa podľa toho správať,“ priznala Puškárová s tým, že s prísnymi opatreniami ohľadom svojich detí už má skúsenosti. „Leo chodí na hokej, tam platia prísne opatrenia. Chodieva tam celé leto a aj po kempoch. Takže mi tie opatrenia poznáme a rešpektujeme. A musím priznať, sú prísne. Rúška, ktoré nosíme, sú tu len na istý čas, na preklenutie obdobia. Treba sa tak nastaviť, že to bude fajn. Ak by to bolo náročné, myslím si, že kompetentní to majú v hľadáčiku a zasiahnu,“ dodala.

Od 2. septembra budú v školách platiť nové nariadenia, ktoré odprezentoval minister školstva Branislav Gröhling. Školská dochádzka bude povinná a rodič si nebude môcť nechať dieťa doma ani v prípade, že v školskom zariadení potvrdili COVID-19. Meranie teploty pri vstupe žiakov do školy nie je povinné, je to tak len v červenej fáze. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Deti, ktoré navštevujú materskú školu a prvý stupeň ZŠ, nemusia nosiť rúška. Pre druhý stupeň a stredné školy takáto výnimka platiť nebude. Deti môžu zabudnúť prvé 2 týždne na krúžky či hodiny telesnej výchovy v telocvičniach či bazéne. Ministerstvo neodporúča školám, aby spájali deti z rôznych tried do školských klubov. Rezort školstva odporúča, aby sa v triedach vetralo, toalety musia mať mydlo a papierové utierky a aby sa žiaci stravovali po triedach alebo v nich. Odporúča sa nepoužívať klímu a ventilátory.