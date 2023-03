Starší syn moderátorského páru Leo oslávil už 13. narodeniny. Rodičia si preňho pripravili nádherný darček, tortu v tvare lyžiarskeho svahu, kde bol vyobrazený aj on sám. Tortu so sumcom, ktorú dostal pred dvoma rokmi, tak vystriedala zimná tematika. Avšak na torte bola figurína Lea v sprievode ďalšieho oslávenca, a to jeho dedka.

Leo a jeho "sumčia" torta. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZ9kenhNRwA/

„Neviem, kedy sa to stalo, ale z bábätka je milovaný mládenec,” napísala k fotke samotná Zlatica. Prezradila, že tortu majú od overenej pekárky. „Vždy je to krásne umenie, tentoraz sú na tortovom kopci lyžiari starý otec a vnúčik,” dodala k sentimentálnej fotke. K blahoželaniam dvoch oslávencov sa pripájame aj my a prajeme len to najlepšie!

