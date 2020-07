Robo Papp sa iba pred pár dňami oženil, keď sa jeho vyvolenou stala mladšia snúbenica Veronika. Pre hudobníka to bola už druhá svadba, keďže v minulosti bol ženatý s dcérou Laca Lučeniča Evou Lučeničovou. Vo štvrtok ráno zavítal známy spevák do markizáckeho Telerána, kde porozprával detaily zo svojej nedávnej svadby. Spoločnosť mu robila aj jeho novopečená manželka Veronika. Párik v závere v živom vysielaní prezradil aj krásnu novinku a tou je to, že sa o pár mesiacov stanú rodičmi. Budúcim rodičom blahoželáme.

ŠATY A OBLEK Z ČÍNY Robo Papp do svadobných vecí veľa neinvestoval, vraj má iné priority. Zdroj: Instagram

