„Majko už nenatočí žiadne video. Dnes (v nedeľu, pozn. red.) mi polícia oznámila, že môj syn zomrel. 22. septembra by oslávil 21. narodeniny. Nie sú slová, ktoré by vyjadrili bolesť a smútok, navždy bude so mnou, nech odpočíva v pokoji a jeho duša nájde to, čo vždy hľadala. Nedokázala som ho zachrániť, mrzí ma to,“ napísala matka Maja Semana na jeho instagramovom profile.

Mladý slovenský youtuber Majo Seman náhle zomrel vo veku 20 rokov. Zdroj: Instagram M. S.

Príčina smrti zatiaľ nie je známa. Fanúšikom hovoril o probléme s drogami. Ešte pred týždňom pod jednou fotkou na svojom Instagrame informoval, že sa mesiac nedotkol návykových látok. "Len taká menšia pozitívna správa , prvý mesiac bez drog mám dnešným dňom za sebou som tak šťastný všetko je na dobrej ceste už to nebude dlho a budete ma mať naspäť čistého a nezastaviteľného," napísal youtuber iba pred pár dňami na svojom Instagrame.