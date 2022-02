Český herec Josef Abrhám (82) sa stále nevie vyrovnať so smrťou svojej milovanej manželky Libušky Šafránkovej († 68), ktorá minulý rok v júni nečakane zomrela. Čo je s ním teraz a ako sa má?

Josefa Abrháma ľudia naposledy videli na pohrebe milovanej manželky Libušky Šafránkovej. Doviesť ho tam museli na invalidnom vozíku a pohľad na utrápeného a vychudnutého vdovca trhal srdce. Krátko nato si ho k sebe domov nasťahoval ich jediný syn Josef, ktorý so svojou manželkou a s deťmi žije na Morave. Zo začiatku to vyzeralo len na prechodné obdobie a všetci verili, že sa herec dá dokopy a potom sa vráti do svojho domu aj s opatrovateľkou.

Posledná Rozlúčka s Libušou Šafránkovou na cintoríne v Šlapaniciach pri Brne. Zdroj: Archív Blesk

K tomu však už nikdy nedôjde. Abrhám svoju vilu na pražských Záběhliciach v hodnote niekoľkých miliónov českých korún prepísal podľa portálu iprima.cz na syna Josefa. Hercova nevesta Ľudmila priznala, že Abrhám je u nich doma spokojný a nič mu nechýba. Spoločnosť mu robia jeho zbožňované vnúčatá Laura a Benjamín. „Darí sa mu dobre, je u nás, je s nami a sme za to veľmi radi. Každý deň večeria zmrzlinu, má ju veľmi rád. Drží ho to a dodáva mu to energiu, ktorú potrebuje,“ povedala Ľudmila pre spomínaný portál.

