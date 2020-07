Otto Weiter sa v pondelok po pohrebe milovanej manželky musel vrátiť do domu v Zalesí, kde s Andrejkou posledné roky žili. No kým po celý čas bol zvyknutý na jej prítomnosť, teraz sa bude musieť naučiť žiť bez nej. „To všetko na neho ešte len doľahne. Príde do domu, kde mu Andrejka robila čaj, obedík a to všetko. Ona sa starala o neho a aj o všetko. Až teraz príde celá tá bolesť a on si uvedomí, kto odišiel. Áno, bolí to. Držím mu palce, aby to dobre dopadlo, lebo on tiež nie je ten najzdravší,“povedala nám po rozlúčke speváčka Eva Máziková.

Pohreb manželky Otta Weitera Andrey Fischer na cintoríne v Dunajskej Lužnej. Na snímke Eva Máziková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Aké má vlastne užialený Otto plány s ich spoločným domom? „Zatiaľ je predčasne hovoriť o tom, čo bude s domom. Ani sme sa s Ottom na túto tému nebavili,“reagoval na úvod jeho blízky kamarát Noro Mészároš s tým, že jeho dcéra Andrea, ktorá mu bola na pohrebe veľkou oporou, už pri ňom nie je. „Dcéra Andrea už odišla preč, ale je s ním jedna kamarátka jeho milovanej manželky Andrejky, ktorá sa o neho teraz stará. Ona mu aj navarí a postará sa o neho. Takže o Otta je v týchto dňoch dobre postarané,“pokračoval.

Zdrvený Otto Weiter sa nad rakvou svojej lásky psychicky zložil. Z pohľadu na neho pukalo srdce. Zdroj: Emil Vaško

„Ja som s ním v kontakte každý deň. Volávame si. Rád by som ho zobral niekam mimo, aby sa trochu uvoľnil a prišiel na iné myšlienky. Uvidíme, čo bude ďalej,“ prezradil Mészároš. Ako to spevák nesie len pár dní po rozlúčke s milovanou ženou? „Zatiaľ je to pre neho veľmi čerstvé, prekonať sa to nedá zo dňa na deň. Včera (pozn. red. utorok) som mu volal, či niečo nepotrebuje, či nemám za ním vybehnúť. Pokojne by som mu aj nakúpil, ak by niečo potreboval, no nič nechcel. Konečne sa aj lepšie vyspal, lebo doteraz to celé zle prežíval,“dodal na záver jeho blízky priateľ.

